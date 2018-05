Michel Temer quer se reunir com movimentos sociais que tradicionalmente apoiam o PT assim que eventualmente assumir o governo. O deputado Paulinho da Força (SD-SP), seu interlocutor, tem conversado com esses grupos e já levou ao peemedebista demandas de MST, MTST e Frente Nacional de Lutas. A lista inclui continuidade da reforma agrária e do Minha Casa, Minha Vida.