Temer fará solenidade para sancionar reforma trabalhista

O presidente Michel Temer recebeu nesta madrugada do presidente do Congresso, Eunício Oliveira (PMDB-CE), o texto da reforma trabalhista para sanção e publicação no Diário Oficial da União.

Temer fará nesta quarta uma solenidade no Planalto para sancionar o texto.

O projeto foi aprovado por maioria dos senadores após uma sessão tumultuada. A votação só foi possível porque Eunício conseguiu controlar o plenário mesmo em meio a protestos de senadores do PT e de outros partidos da oposição.

Pelo Twitter, o presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ), disse que a Casa não vai aceitar qualquer mudança no texto aprovado.

Temer se comprometeu com senadores a fazer alterações via medida provisória em trocar de eles não aprovarem emendas que fizessem o texto voltar para análise dos deputados. Os senadores cumpriram sua parte no trato.