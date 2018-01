Temer grava pronunciamento sobre Reforma Trabalhista

O presidente Michel Temer gravou um pronunciamento para divulgar nas redes sociais amanhã, 11, dia em que começam a valer as novas leis trabalhistas, para encorajar empresários a aderir às novas regras.

Em vídeo curto, Temer vai encorajar empresários a contratar pela nova legislação, impulsionados pela proximidade do fim de ano, época de contratações temporárias devido ao aumento das compras.

A expectativa do governo é que, dentro de seis a oito semanas, haverá uma resposta positiva da economia.

O ministro do Trabalho, Ronaldo Nogueira, também gravou um pronunciamento que vai ao ar na noite desta sexta-feira, 10, em cadeia nacional de rádio e TV, para fazer uma defesa da reforma trabalhista, que entra em vigor neste sábado, 11.

Em sua fala, Nogueira vai reforçar o discurso governista de que a proposta de reforma trabalhista tem como principal objetivo “gerar empregos” e que ela “não retira direito do trabalhador”. O novo texto traz diversas mudanças para as normas previstas na Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), que alteram pontos como férias, jornada de trabalho e remuneração e, além disso, implantam e regulamentam novas modalidades de trabalho.