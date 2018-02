Temer estuda visitar famílias de jogadores da Chapecoense

O presidente Michel Temer poderá viajar a Chapecó , em Santa Catarina, para se solidarizar com as famílias das vítimas do acidente que matou o time do Chapecoense, durante acidente na madrugada de terça-feira. Ainda não há qualquer definição sobre quando isso poderia acontecer e qual seria o formato da viagem, ainda mais que também não há data concreta para que os corpos das vítimas cheguem ao Brasil.

