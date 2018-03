Temer estuda lançar portal único para divulgar ações de governo

Empenhado em melhorar a comunicação do governo, o Palácio do Planalto estuda criar uma Secretaria de Comunicação Digital para cuidar das divulgações do Executivo. A ideia é lançar um portal único digital para propagar todas as ações. Atualmente, o governo replica no Portal Brasil todas informações divulgadas pelos ministérios. Com o novo sistema, o Portal Brasil vai funcionar como uma “capa”, que, ao clicar, direciona os leitores até à fonte original onde as informações estão publicadas. Estruturado inicialmente pelo ex-ministro de Comunicação da ex-presidente Dilma Rousseff Thomas Traumann, o gabinete digital será regularizado na gestão Michel Temer. O governo também estuda nomear um secretário para a pasta digital. (Naira Trindade)

