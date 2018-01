Temer espera que melhora nos índices econômicos aumente sua popularidade

Coluna do Estadão

Animados com os últimos resultados na economia, interlocutores de Michel Temer apostam agora em um aumento na popularidade do presidente. Esperam que o índice volte aos dois dígitos em março. No início de 2017, a pesquisa CNI/Ibope registrou que 10% da população considerava o governo bom ou ótimo. Em meio às denúncias, em setembro, a popularidade do emedebista despencou para 3%. Governistas apontam que a pesquisa de dezembro já mostrou uma leve reação, quando o índice pulou para 6%, oscilando dentro da margem de erro.

Ranking. Até agora, apenas o ex-presidente José Sarney atingiu um resultado tão baixo, com 7% de avaliação positiva, em julho de 1989. O pior número registrado por Dilma Rousseff na pesquisa foi 9%.

Mundo novo. Para tentar levar as ações do governo a um público maior, o Planalto decidiu mudar a linguagem das publicações nos portais oficiais. Com viés mais publicitário, os textos são ilustrados com memes e GIFs animados.

Minha tese. “O material está menos institucional e mais frio. O público que consome informações no universo digital prefere assim”, justificou o subsecretário de Comunicação Digital do Palácio do Planalto, Wesley Santos.

Troca tudo. Michel Temer avalia entregar a senadores parte dos 13 ministérios que ficarão vagos com a saída dos titulares, que disputarão as eleições. Ele quer reduzir a resistência da reforma da Previdência também no Senado.

Ponte aérea. Na passagem por Brasília, na terça, Alckmin perdeu a carteira e disse que ficou apenas com o “RG e o dinheiro do café” no bolso, mas sentia pelos objetos que se foram: fotos dos filhos e um bilhetinho escrito pelo pai.

Ganhou, mas... Apesar de um acordo para comandar o Instituto Teotônio Vilela, o senador Tasso Jereissati (PSDB-CE) ainda não assumiu a presidência.

…ainda não levou. Com orçamento de R$ 20 milhões, o ITV continua sob os cuidados de José Aníbal, que deve conduzir a eleição do Conselho Curador para oficializar Tasso na vaga.

A tiracolo. O presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ), vai levar uma comitiva de deputados na viagem a Washington e Nova York, com direito a uma passagem por Cancún. Eles embarcam no sábado.

#tamosjuntos. Maia almoçou ontem com Ciro Nogueira (PP-PI) e Paulo Pereira da Silva (Solidariedade-SP), no Rio de Janeiro. Apesar da insistência dos convidados, pouco se falou sobre a votação da reforma da Previdência. As conversas ficaram em torno da construção de alianças para a corrida presidencial.

CLICK. Na saída do aeroporto de Fortaleza, um outdoor dá o recado aos parlamentares que desembarcam ali: “Se votar a favor da reforma da Previdência, não volta”.

Na chuva. A aliados, o presidente do PTB, Roberto Jefferson, reclamou do longo intervalo entre a nomeação e a posse da ministra Cristiane Brasil no Trabalho. Alegou que os indicados ficam muito expostos.

Tudo igual. Os atos petistas em apoio ao julgamento do ex-presidente Lula, dia 24, em Porto Alegre, não devem alterar o funcionamento das lojas na capital.

“Se tudo vai bem na economia, por que o governo queria flexibilizar a ‘regra de ouro’?”, DO PRESIDENTE NACIONAL DO PSB, CARLOS SIQUEIRA, sobre a tentativa frustrada de alterar as medidas de gastos públicos.

