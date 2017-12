Henrique Eduardo Alves, que pediu demissão do ministério do Turismo na tarde de hoje, publicou em seu Twitter a carta de agradecimento que recebeu do presidente em exercício Michel Temer. Na carta, o interino ressalta a “dedicação e lealdade” de Alves e afirma que a passagem do ex-ministro pelo cargo foi “importantíssima”.

Alves foi citado na delação do ex-presidente da Transpetro Sérgio Machado por supostamente ter recebido R$ 1,55 milhões em propina.