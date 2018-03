O governo brasileiro teve sua primeira reação à eleição de Donald Trump como novo presidente dos Estados Unidos. O presidente Michel Temer vai parabenizar Trump pela vitória Ainda hoje. Segundo o Palácio do Planalto, Temer “ressaltou as fortes relações institucionais entre os dois países e elogiou o tom equilibrado do primeiro discurso de Donald Trump após a confirmação do resultado”.

