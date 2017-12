No domingo, o presidente em exercício Michel Temer recebeu Eduardo Cunha no Palácio do Jaburu. Sem querer esticar muito o assunto, Temer sugeriu a Cunha que continue conversando com os deputados.

Integrantes da base, especialmente do PSDB, aconselham Temer a evitar os contatos com Cunha. Acham que isso só aumenta a rejeição de Temer.

