Temer diz que “vive relaxado” e confirma réveillon em Marambaia

Coluna do Estadão

Durante encontro com jornalistas no Palácio da Alvorada, o presidente Michel Temer confirmou nesta quinta-feira (22) que vai passar o réveillon na Restinga da Marambaia, no Rio de Janeiro. Na região, há uma unidade da Marinha onde fuzileiros navais são treinados em um centro de adestramento.

Depois de café da manhã com repórteres que cobrem o Planalto, o Broadcast Político questionou o presidente se ele conseguiria relaxar depois de um ano marcado por tantas dificuldades na economia e na política. “Sabe que eu vivo relaxado, viu? Se eu parar demais, é capaz de prejudicar”, respondeu, bem humorado.

O presidente deve viajar ainda nesta quinta-feira para São Paulo, onde passará o Natal com a família, segundo a reportagem apurou. O retorno para Brasília está previsto para a próxima segunda-feira (26). Temer deve despachar na capital federal ao longo da semana, antes de embarcar para Marambaia na véspera da virada. (Rafael Moraes Moura e Erich Decat)