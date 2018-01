Temer diz que recebeu resultado do TSE com “tranquilidade e serenidade”

Horas após o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) absolver a chapa Dilma Rousseff-Michel Temer, o presidente participou na noite de sexta-feira, 9, de um jantar na casa do deputado Alexandre Baldy (Podemos-GO) e disse que viu com “tranquilidade e serenidade” o resultado do julgamento.

Acompanhado da primeira-dama Marcela, Temer foi ao evento em comemoração ao aniversário do presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ), que completa 47 anos na próxima segunda-feira. O presidente reiterou que vai “continuar pacificando o País”. Ao ser questionado se partiria para o confronto, respondeu que não.

Temer deixou o local pouco depois da meia noite.

Além de Baldy, um dos autores do pedido de criação da Comissão Parlamentar Mista de Inquérito que vai investigar a JBS, o governador de Goiás, Marconi Perillo, também participou do evento.