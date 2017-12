Coluna do Estadão

Antes de enviar a proposta de limite de gastos públicos para o Congresso, Michel Temer deve submetê-la aos líderes. Quer evitar comparações com a gestão Dilma Rousseff, quando os congressistas ficavam sabendo das medidas depois de enviadas. A proposta, segundo o Estadão, prevê prazo de 20 anos para o teto.

