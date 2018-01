Temer deve optar por ministro substituto com perfil técnico

Coluna do Estadão

Com o poder de indicar o novo ministro do Supremo Tribunal Federal em mãos, o presidente Michel Temer deve buscar magistrado com perfil técnico para preencher a vaga de Teori Zavascki. “Ele vai enaltecer um técnico até para valorizar a tecnicidade reconhecida de Teori”, disse, de forma reservada, um amigo de Temer. A tendência é que nomes de juristas próximos ao presidente sejam descartados até pela relação de amizade. “A amizade seria um impeditivo, já que Michel tem dito que o governo não é um clube de amigos”, disse um interlocutor.

