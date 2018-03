Temer desmente sua assessoria e confirma posição contrária ao aborto

O deputado Marco Feliciano (PSC-SP) recebeu um telefonema do presidente Michel Temer confirmando que se posicionou contra a legalização do aborto em resposta à AGU, como revelou Coluna.

“Ele me falou que será mantida a legislação atual nos casos de aborto, que o atual código penal já contempla a questão do aborto, permitido em casos de estupro ou risco de vida a mãe”, relatou Feliciano.

Temer ligou para Feliciano após o deputado ter criticado o governo por negar, pelo Twitter do Palácio do Planalto, a informação da Coluna de que havia se manifestado contra o aborto.

No telefonema, o presidente desmentiu sua assessoria de comunicação e confirmou a nota da Coluna do Estadão. A ministra da AGU, Grace Mendonça, também já havia reiterado a notícia. Ela vai preparar resposta ao STF sobre a posição do governo a respeito do aborto com base na nota técnica do Planalto.

O que disse o Palácio:

