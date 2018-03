Temer convoca senadores do Nordeste para tratar da seca

Em mais uma ofensiva contra a seca no Nordeste e ao movimento de Ciro Gomes rumo à Presidência da República em 2018, o presidente Michel Temer convocou para as 15h desta terça-feira, 29, uma reunião com senadores nordestinos no Palácio do Planalto. Ele também receberá no mesmo horário o ministro da Integração Nacional, Helder Barbalho.

No domingo, a Coluna do Estadão mostrou que o presidente visitará Pernambuco, Alagoas e Ceará em dezembro, liberando recursos para combater o problema da seca. O presidente quer neutralizar o movimento de Ciro Gomes e do governador do Ceará, Camilo Santana, contra o governo. Ambos organizam mobilização pela retomada das obras de Transposição do Rio São Francisco para combater a seca. Será o primeiro evento de Ciro na corrida pelo Planalto em 2018. (Naira Trindade)