Temer convoca reunião para discutir prazo de validade para teto da dívida

O presidente em exercício Michel Temer convocou a equipe econômica e o núcleo político do governo para uma reunião, nesta segunda-feira à noite, para tentar bater o martelo no prazo de duração do teto para o crescimento dos gastos públicos. O ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, defende dez anos; mas há outras propostas como oito anos e dois anos.

O objetivo do teto é tentar diminuir a dívida pública. Segundo interlocutores de Temer, a dívida bruta é de 70% do PIB. O governo pretende reduzir esse percentual entre 50% e 54%.

A expectativa é que o texto seja enviado ao Congresso ainda nesta semana. Temer deve ir pessoalmente ao Legislativo para entregar o texto.