Temer confirma Jucá na liderança do governo no Senado e Moura na do Congresso

O presidente Michel Temer confirmou neste sábad0 a interlocutores políticos informação antecipada pela Coluna do Estadão ontem de que o senador Romero Jucá (PMDB-RR) será o novo líder do governo no Senado. No lugar de Jucá, que ocupa a liderança do governo no Congresso, irá o deputado André Moura (PSC-SE), recentemente destituído da vaga de líder do governo na Câmara. As mudanças foram possíveis com a transferência do senador Aloysio Nunes Ferreira (PSDB-SP) para o Ministério das Relações Exteriores no lugar de José Serra (PSDB-SP), que reassumiu o mandato de senador. Renan tentou emplacar o senador Eduardo Braga (PMDB-AM) como líder no Congresso, mas foi voto vencido.

A nova configuração no Congresso ter o objetivo de acalmar André Moura que ameaçava organizar seu grupo, o Centrão, contra o governo depois de perder o cargo de líder na Câmara. Com a base apaziguada, Temer avalia que será mais fácil conseguir aprovar as reformas.