Temer colocou Meirelles e Alckmin no mesmo palanque

Partiu do presidente Michel Temer o convite para que o ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, participasse de evento de entrega de casas do programa Minha Casa Minha Vida neste sábado em Americana, no interior de São Paulo. O ministro discursou ao lado do governador de São Paulo, Geraldo Alckmin (PSDB).

Segundo relatos, Temer disse ao ministro que sábado estaria em São Paulo numa agenda popular. “Se você quiser ir será bom para você”, recomendou.

Com o movimento, Temer colocou no mesmo palanque e em condição de igualdade os dois presidenciáveis (Meirelles e Alckimin) que disputam o apoio do PMDB e de sua base aliada para concorrer ao Planalto em 2018.

A presença e o discurso de Meirelles num evento com forte apelo popular não passou desapercebida e foi alvo de comentários das rodas políticas dentro e fora do evento.

Temer aproveitou a solenidade, na qual foi aplaudido duas vezes, para trocar poucas palavras com Alckmin. Interlocutores do presidente classificaram a conversa de “educada a tímida”. (Andreza Matais)