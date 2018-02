O presidente Michel Temer está reunido neste momento com o ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, no Palácio do Planalto. Em seguida, está prevista uma reunião com o ministro interino do Planejamento, Dyogo Oliveira. Desde a saída de Romero Jucá do Planejamento, Dyogo responde interinamente pela pasta. Há uma sinalização de Temer torná-lo ministro efetivo. (Naira Trindade)

