Após aprovar por 301 votos a repactuação da dívida dos Estados, 44 a mais do que o necessário, Michel Temer ligou para o governador do Rio, Luiz Fernando Pezão. Brincou que iria convidá-lo para a liderança do governo.

