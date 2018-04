Temer avisa a Dyogo que vai confirmá-lo ministro no Planejamento

O presidente Michel Temer avisou ao ministro Dyogo Oliveira que vai confirmá-lo no Ministério de Planejamento. Os dois conversaram ontem quando voltavam de uma agenda em São Paulo. Dyogo assumiu a pasta interinamente em maio do ano passado após Romero Jucá (PMDB-RR) vir a público uma conversa dele gravada pelo ex-presidente da Transpetro Sérgio Machado na qual sugeriu um “pacto” para barrar a Lava Jato. Machado é um dos delatores do esquema de corrupção na Petrobrás.