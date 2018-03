Temer avalia ignorar recomendação da Comissão de Ética Pública

Texto atualizado às 12h30.

Michel Temer vai avaliar caso a caso para decidir se vai seguir as recomendações da Comissão de Ética Pública da Presidência sobre punições a seus ministros. A mais recente aplica advertência ao ministro da Saúde, Ricardo Barros, por ter prometido liberar recursos em atos de candidatos do seu partido nas eleições de 2016. Neste caso, a punição é dada pela própria comissão. Para recomendações de demissões, interlocutores do presidente dizem que Temer deve desconsiderar as orientações, já que não é obrigado a acatá-las. Dos sete conselheiros, seis foram indicados pela ex-presidente Dilma Rousseff.

A decisão do governo Temer diverge da adotada por sua antecessora. Dilma Rousseff seguia as recomendações do colegiado e chegou a demitir ministro a pedido da Comissão de Ética Pública.

