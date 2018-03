Para Temer, Doria começou a disputa como elite e terminou como João Povão

O presidente Michel Temer avalia que a vitória de João Doria, em São Paulo, foi mistura do antipetismo com a capacidade eleitoral do candidato. O que não minimiza o papel do tucano Geraldo Alckmin que, segundo o presidente, foi fundamental por ter lançado o novato.

Temer se disse impressionado com a habilidade de Doria na campanha, que iniciou a disputa como candidato da elite, mas terminou como “João do povão”.

