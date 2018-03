Temendo manifestações, Congresso restringe acesso de carros e turistas

Com pautas de votação polêmicas na Câmara e no Senado, o Congresso Nacional restringiu o acesso de carros à chapelaria do prédio projetado pelo arquiteto Oscar Niemeyer. A Polícia Legislativa só autoriza carros de funcionários ou veículos identificados a descer até a portaria. No gramado, uma fita amarela delimita até onde turistas ou manifestantes podem chegar. O Senado vai apreciar nesta tarde a PEC do Teto enquanto na pauta da Câmara está prevista a votação do pacote de medidas contra corrupção. (Naira Trindade)

Newsletter Política Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.