O pastor Silas Malafaia mudou a data de seu “ato profético pelo Brasil”. Com medo de confronto por causa da votação do impeachment, trocou o evento na frente do Congresso de 11 de maio para 1º de junho.

