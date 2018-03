Coluna do Estadão

“Tem Aécio em todo lugar”, alfinetou um tucano ao comentar a derrota de Hillary Clinton, mesmo contando com o apoio de Obama. O candidato do presidente do PSDB saiu derrotado na disputa pela prefeitura de Belo Horizonte neste ano.

