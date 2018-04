TCU vê mais prejuízos em obras do Comperj

O Complexo Petroquímico do Rio de Janeiro (Comperj) virou um elefante branco. Auditoria do Tribunal de Contas da União (TCU) encontrou sobrepreço de R$ 544 milhões em mais quatro contratos tocados por nove empreiteiras investigadas na Operação Lava Jato. As obras integram a primeira fase do empreendimento, 85% executada. Por falta de dinheiro, a entrega da obra foi adiada para 2021. O ministro Vital do Rêgo, relator do processo, deve avaliar se cabe pedir o bloqueio de bens dos responsáveis pelo prejuízo. O caso será julgado hoje.

Siga a Coluna do Estadão:

Twitter: @colunadoestadao

Facebook: facebook.com/colunadoestadao