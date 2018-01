TCU suspende veto a empresas da Lava Jato temporariamente

O ministro Vital do Rego, do TCU, amunciará nesta quarta que a inidoneidade das empreiteiras UTC Engenharia, Techint e a Empresa Brasileira de Engenharia está suspensa até o julgamento de recursos apresentadas por elas à Corte de Contas. Com isso, as empresas ficam liberadas para participar de licitações de obras federais. A decisão atende a uma ordem do ministro Ricardo Lewandowski, do STF. Ele entendeu que a sanção não poderia ser aplicada até a análise do recurso, que não tem data para ocorrer.

As empresas foram alvo da Operação Lava Jato na fase que investigou obras na usina de Angra 3.