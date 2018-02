TCU quer ouvir força-tarefa da Lava Jato sobre processos contra delatores

O ministro André Luís de Carvalho, do TCU, propôs que a Lava Jato seja ouvida sobre como a Corte deverá proceder ao julgar delatores da operação em processos que tratam de prejuízos aos cofres públicos.

A iniciativa visa a colher sugestões do MPF para que as condenações do TCU não desestimulem futuras colaborações, prejudicando as investigações da força-tarefa em Curitiba. Mas o ministro Weder Oliveira pediu vista do processo e o caso ficou para o ano que vem.

