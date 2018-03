TCU não deve nomear secretário de Relações Institucionais para lidar com cortes

Coluna do Estadão

O TCU recuou da proposta de nomear um secretário de Relações Institucionais para cuidar do “diálogo” da corte com outros órgãos. O cargo, comissionado, estava sendo criado sob medida para Ary Braga, ex-chefe de gabinete do atual presidente, Raimundo Carreiro, que se aposentou.

A suspeita de que mais espaços seriam abertos para comissionados gerou protesto dos auditores da corte, que são 100% concursados. A Auditar, associação que os representa, manifestou “repúdio” à ideia.

