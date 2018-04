TCU encontra novo prejuízo de US$ 33,8 milhões na compra de Pasadena

O TCU detectou um novo prejuízo, de US$ 33,8 milhões, na compra da Refinaria de Pasadena, no Texas (EUA). Auditores da Corte e o MP apontam pelo menos quatro ex-executivos da Petrobrás como responsáveis pelas perdas. Indicam também que a Astra Oil, ex-sócia no negócio, deve responder pelo débito.

Uma decisão sobre o caso será tomada pelo tribunal amanhã. Por outro lado, o TCU concluiu que outro prejuízo, de US$ 39,7 milhões, apurado em 2014, não ocorreu e, por isso, não deve ser cobrado. O negócio causou um dano ao Erário de US$ 800 milhões.

Siga a Coluna do Estadão:

Twitter: @colunadoestadao

Facebook: facebook.com/colunadoestadao