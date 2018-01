Foto: Nilton Fukuda/Estadão

O presidente interino do PSDB, senador Tasso Jereissati (CE), comunicou nesta terça feira ao governador de Goiás, Marco Perillo, que vai mesmo disputar as eleições para a presidência do partido em dezembro.

Os dois se reuniram hoje com os senadores da legenda e com o líder da bancada de deputados, Ricardo Tripoli (SP). Tasso e Perillo continuam reunidos na liderança do partido no Senado.