Tarso Genro, ex-governador do Rio Grande do Sul (PT-RS)

“Dois anos após a posse, culpar quem pegou o Estado em crise é má-fé e indecência”, negando ter quebrado o Estado.

Darcísio Perondi, Deputado federal (PMDB-RS)

“Você entregou o Estado do Rio Grande do Sul em situação muito ruim. A indecência aqui é da sua parte.”

