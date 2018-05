Susana Vieira era cotada para fazer a campanha de vacinação de gripe H1N1 para o governo federal, mas foi vetada por causa de sua posição pró-impeachment. Arlete Salles ficou com a vaga.

