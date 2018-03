Na sessão da Câmara dos Vereadores em SP, Eduardo Suplicy errou de bancada e se sentou no lado do PSDB no plenário. Suplicy foi resgatado pelo petista Senival Moura. Alegou que ainda está se acostumando e, logo depois, usou o microfone do PSDB para falar.

