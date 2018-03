Suplente, Raimundo Lira deve ficar sem comissões no Senado

Senadores veteranos da bancada do PMDB se aborreceram com o excesso de desenvoltura do senador Raimundo Lira (PB) na tentativa de ficar com a presidência da CCJ da Casa e seu apetite por cargos na Esplanada.

Um deles baixou a bola do senador: “ele é suplente”, numa referência ao fato de Lira ter ficado com o mandato depois que o titular Vital do Rêgo foi para o TCU.

Siga a Coluna do Estadão:

Twitter: @colunadoestadao

Facebook: facebook.com/colunadoestadao