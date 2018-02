‘Superpoderes’ de ministério cria mal-estar na base governista

Não foi apenas o Centrão quem detonou a indicação de Antonio Imbassahy (PSDB-BA) para a Secretaria do Governo. Gerou mal-estar no Planalto a cobrança do PSDB para que a pasta ganhasse superpoderes, entrando em atribuições hoje da Casa Civil.

Era mais desejo do presidente do PSDB, Aécio Neves (MG), fazer Antonio Imbassahy (PSDB-BA) ministro da Secretaria de Governo do que do próprio deputado.

Dois outros aliados de Aécio são opção para a vaga no lugar de Imbassahy. São os senadores tucanos Antonio Anastasia (MG) e José Aníbal (SP).

