A penitenciária Monte Cristo, em Roraima, assim como as outras do Estado, não possui bloqueador de ligações telefônicas. “Estávamos em alerta, captando as ligações, mas não identificamos nada”, disse à Coluna, a governadora de Roraima, Suely Campos.

