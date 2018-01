Sudeste já tem 20% dos casos de microcefalia

Relatório do Ministério da Saúde revela crescimento preocupante de casos de microcefalia relacionados ao vírus zika no Sudeste. A região já é responsável por 20,7 % (2.193) do total de registros (10.574). Enquanto o Nordeste estabilizou em novos casos, Rio de Janeiro e São Paulo despontam com 848 e 855 confirmações. Em ação conjunta, os Ministérios da Saúde, Educação e Assistência Social pretendem lançar cinco centros-creche de reabilitação no Norte e no Nordeste para tratar as crianças de até 3 anos com microcefalia e más-formações.

O ministro Osmar Terra (Desenvolvimento Social) espera que os centros sejam lançados logo, já que o resultado é melhor se o estímulo ocorrer nos primeiros anos de vida.

Confira o relatório do Ministério da Saúde:

