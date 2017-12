Substituto de Machado foi indicado por Jucá

Coluna do Estadão

Atualizado às 18h36 de 20/06/2016

O diretor de Serviços da Transpetro, Claudio Campos, é apadrinhado do senador Romero Jucá. Ele chegou a substituir Sérgio Machado no comando da subsidiária da Petrobrás. Na delação premiada em que entregou esquema de propina na empresa, incluindo ter pago R$ 21 milhões ao peemedebista, Machado contou que “Romero Jucá assumiu que era padrinho do diretor Claudio Campos” e chegou a evitar a sua substituição, por considerá-lo “um profissional gabaritado e competente”.

Claudio Campos assumiu o comando da Transpetro nas ocasiões em que Machado se licenciou após ser citado em delação premiada de Paulo Roberto Costa. Machado era apadrinhado por Renan Calheiros, a quem acusou de receber propina.

Na época da saída de Sérgio Machado, houve disputa no PMDB sobre quem iria apadrinhar o novo chefe da Transpetro, dona de todos os contratos para construção de dutos e de navios petroleiros. O delator ficou 11 anos e 4 meses na presidência.

