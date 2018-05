STJ nega pedido da Odebrecht sobre envio de provas à Suíça

O presidente do Superior Tribunal de Justiça (STJ), ministro Francisco Falcão, negou pedido de advogados da Odebrecht para invalidar o compartilhamento de provas da Operação Lava Jato da Procuradoria da República do Paraná para o Ministério Público da Suíça. O ministro justificou que trata-se de uma “medida clássica de cooperação jurídica…que pode e deve ser solicitada.”

Os suíços solicitaram ao Brasil instauração de procedimento investigatório, incluindo a tomada de depoimentos, a identificação de responsáveis financeiros de braços da Odebrecht no exterior e o levantamento de pagamentos feitos à offshores. Medidas que foram autorizadas pelo procurador-geral da República, Rodrigo Janot. A defesa da Odebrecht entende, contudo, que essa decisão deveria ser do presidente do STJ.