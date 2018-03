STF libera hoje vídeos de delações da Odebrecht

Coluna do Estadão

O Supremo Tribunal Federal (STF) vai liberar hoje as gravações dos depoimentos dos delatores da Odebrecht, o que vai tornar a semana das autoridades que serão investigadas por envolvimento na Lava Jato ainda pior. Advogados dos delatores tentaram impedir a divulgação dos vídeos, mas não foram atendidos pelo relator da Lava Jato, Edson Fachin, que se ateve à “regra geral da publicidade dos atos processuais”. Outro passo foi a publicação das decisões do ministro no Diário da Justiça, essencial para que os inquéritos possam ser instaurados.

