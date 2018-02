STF e Planalto temem agressão a ministros

No Supremo Tribunal Federal (STF), há preocupação com a segurança dos três ministros que votaram contra a abertura de ação penal para investigar o presidente do Senado, Renan Calheiros (PMDB-AL), por peculato. O temor é de que Gilmar Mendes, Dias Toffoli e Ricardo Lewandowski sofram agressões em aeroportos ou nas ruas. O Palácio do Planalto comunga da mesma preocupação com relação aos seus ministros. A avaliação é de que os ânimos estão muito acirrados e as pessoas perderam a paciência, a ponto de partir para a agressão física.

A luz amarela acendeu após o deputado Weverton Rocha ter sido agredido quarta-feira no aeroporto de Brasília. Uma pessoa espremeu um tomate no ombro do deputado, autor da emenda que pune juízes e procuradores com crime de responsabilidade.

