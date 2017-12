SP vai aderir a programa que simplifica abertura de empresas

A cidade de São Paulo vai integrar no segundo semestre a “Redesim” que simplifica os procedimentos para abertura e fechamento de empresas, entre elas, as obrigações com a Receita Federal. Para as empresas consideradas com baixo risco, a liberação de alvará será automática sem inspeção prévia. Depois de Belo Horizonte, é a segunda grande metrópole a entrar para a rede. O sistema cria um processo único de abertura, alteração e fechamento de empresas reunindo os órgãos dos governos federal, estaduais e municipais.

Newsletter Política Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.