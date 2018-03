O vereador do Rio de Janeiro Carlos Bolsonaro (PSC) rebateu as acusações de que teria apoiado o projeto de lei que previa salário vitalício a vereadores: “Assinar o projeto do vereador João Cabral não significa voto ou aprovação; só me transforma em coautor”.

