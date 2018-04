Sondada, Marta Suplicy recusou liderança do governo no Senado

A senadora Marta Suplicy (PMDB-SP) foi sondada a pedido do Palácio do Planalto para assumir a liderança do governo no Senado, mas recusou. Disse que prefere presidir a Comissão de Assuntos Sociais (CAS). O senador Eduardo Braga (PMDB-AM), que disputa com Marta a presidência da comissão, chegou a ser cogitado, mas há fortes resistências ao nome dele dentro e fora do seu partido. A liderança está vaga com a saída de Aloysio Nunes Ferreira (PSDB-SP) para o Ministério das Relações Exteriores.