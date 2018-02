Solidariedade quer convencer Temer a recriar Ministério do Desenvolvimento Agrário

Coluna do Estadão

De olho na negociação de um novo ministro para a Secretaria de Governo, o Solidariedade tentou novamente convencer o presidente Michel Temer a recriar o Ministério do Desenvolvimento Agrário. Querem a pasta.

A CCJ do Senado aprovou o fim do sigilo nas operações de crédito concedidas pelo BNDES, BB e CEF. O projeto, do senador Lasier Martins (PDT-RS) segue agora para o plenário da Casa.

