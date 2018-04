Exclusivo. Sócio da Hypermarcas fala à Operação Lava Jato

O empresário João Alves de Queiroz Filho, o Junior, acionista da Hypermarcas, prestou depoimento voluntário à Operação Lava Jato no qual corroborou informações dadas na delação de Nelson Mello, ex-diretor de Relações Institucionais da empresa. Mello contou ao MPF que pagava propina a deputados e senadores do PMDB. E disse ter repassado R$ 5 milhões para a campanha do presidente do Senado, Eunício Oliveira (PMDB-CE), ao governo do Ceará, em 2014, por meio de contratos fictícios firmados com empresas do grupo.

A Hypermarcas e o empresário João Queiroz não comentam o caso. Eunício tem negado a acusação.

