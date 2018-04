A lista de Janot deve chegar hoje à tarde ao Supremo Tribunal Federal, sob total sigilo. O procurador-geral da República vai pedir abertura de inquérito contra políticos com prerrogativa de foro a partir das delações da Odebrecht. No STF, ao invés de lista, prefere-se falar em “pacote do Janot”.

