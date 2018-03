Slogan ‘Presidente certo, na hora certa’ é precipitado, diz pesquisa

Coluna do Estadão

Pesquisa qualitativa sobre o programa do PMDB veiculado quinta-feira, indicou uma rejeição ao slogan “presidente certo, na hora certa”. O lema foi considerado muito precipitada.

A fala do líder do governo no Senado, Romero Jucá, assegurando que “em pouco tempo” o governo iria garantir estabilidade, crescimento e um futuro seguro à nação, também foi avaliada pelos entrevistados como “exagero”.

